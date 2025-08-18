※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ芹との関係を巡って妻に疑念を抱かれ、離婚を求められた夫は、自身の軽率な行動を悔い、謝罪します。妻は芹と電話で直接対峙しますが、芹は強気な態度を崩しません。妻は夫に離婚届にサインだけさせ、提出は保留にすることに。これは夫への信頼からではなく、芹への怒りと意地によるものでした。信頼を取り戻したい一心で