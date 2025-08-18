全長4.4m！ ちょうどいいサイズの新「コンパクトSUV」！BMWは2025年7月3日、ミニ「カントリーマン」初の限定車となる「カントリーマン スレートブルー」を発売しました。200台限定となる同車ですが、一体どのようなクルマなのでしょうか。全長4.4m！ ちょうどいいサイズの新「コンパクトSUV」！【画像】超カッコいい！ これが新「コンパクトSUV」です！（62枚）ミニ カントリーマンは、ドイツの自動車メーカーであるBMWが展