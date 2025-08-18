明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆少し疲れがたまっているようなので、ゆったりした時間を持ちたい日。自分の部屋で音楽を聴きながら紅茶を飲むのがおすすめ。B型の運勢……★★★★★問題や障害がなくなり、状況が好転する暗示。状況が落ち着き、将来の見通しがつきそう。今後のプランを見直したり、資料の整理をするとよいです。O型の運