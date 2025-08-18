CLAN QUEENが、7月12日にZepp Shinjukuで開催されたツアー東京公演から、2nd Album収録曲でもある「SPEED」のLIVE映像を公開した。音楽、ビジュアルクリエイティブ、活動の全てがコンセプチュアルである事=”アートロック”を標榜する新世代ユニット、CLAN QUEEN。その楽曲性の高さ/クリエイティブが多方面から注目を浴び、代表曲「踊楽園」はノンプロモーションながら約680万再生を突破。その後もコンスタントな配信リリースによ