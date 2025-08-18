【ニューデリー＝青木佐知子】パキスタン北西部カイバル・パクトゥンクア州で１５日以降に発生した洪水や土砂崩れで、地元の災害対応当局は１８日、３２５人が死亡し、１５０人以上が負傷したと発表した。パキスタンでは６月下旬以降、雨期の影響で洪水や土砂災害が相次いでおり、これまでに約６７０人が死亡し、８０人以上が行方不明となっている。豪雨は今後も続く見込みで、当局は道路や橋の復旧は９月以降になるとの見方を