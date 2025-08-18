SOMPOWEリーグ、アルビレックス新潟レディースは8月17日、ホーム開幕戦を迎えましたが、昨シーズン3位の浦和に大量得点を許し勝利とはなりませんでした。昨シーズン4位のアルビレディースはホーム開幕戦で昨シーズン3位の浦和レディースと対戦。今シーズンさらに上の順位に食い込むためにはなんとしても勝ちたい相手でしたが…【アルビL川澄奈穂美 選手】「相手が1