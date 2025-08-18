サッカー・明治安田J1アルビレックス新潟は8月16日、ホームで川崎フロンターレと対戦。試合序盤に先制するも追いつかれ、1－1の引き分けで終了連敗はストップしたものの、勝利を飾ることはできませんでした。 ■6連敗のアルビ…サポーターも勝利への思い強く「きょうこそ勝ち点3を」 約1カ月ぶりとなったビッグスワンでの一戦。試合開始2時間前、選手たちを出迎えるサポーター