「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）8月16日（土）放送は、第5回「ケンカ仲直り王決定戦」。ぱーてぃーちゃん（すがちゃん最高No.1、金子きょんちぃ、信子）、トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が、ケンカ芸からの仲直りに挑戦！【動画】脱法コンドームを輸入！？ ぱーてぃーちゃんのギャル2人のヤバい仕事：ゴッドタンぱーてぃーちゃんのヤバい仕事バラティで芸人が求められる面白いケンカ芸を披露する「ケンカ仲直り王決