文化放送は、8月7日（木）に公開収録イベント「田村淳のNewsCLUB 話しておこう 心のこり」を、浜松町・文化放送メディアプラスホールにて開催した。 「人生の心のこり」をテーマに語り合う公録イベント当イベントには、文化放送『田村淳のNewsCLUB』（毎週土曜日 午後1時00分～2時55分放送）番組パーソナリティで、全日本葬祭業協同組合連合会（全葬連）のフューネラルアンバサダーも務める