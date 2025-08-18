今年の箱根駅伝（１月２、３日）総合４位の早大が１８日、新潟・妙高高原での夏合宿中に取材に応じた。２年連続２区を担った主将の山口智規（４年）は「目標は箱根駅伝総合優勝。この期間で、自分の強みになるようなことを見つけて欲しいとチームに伝えました。どんなコミュニティーでも良いから、自分が一番やったって自信を持てること。テーマを持って過ごして欲しい」と力強く話した。今季、トラックシーズンから絶好調の