【ニューヨーク共同】週明け18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比54銭円安ドル高の1ドル＝147円68〜78銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1665〜75ドル、172円37〜47銭。トランプ米政権による関税政策を背景にしたインフレ懸念を背景に、日米の金利差拡大を意識した円売りドル買いが優勢だった。