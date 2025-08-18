米１０年債利回りは４．３１０％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（%） 米2年債 3.752（+0.002） 米10年債4.310（-0.006） 米30年債4.911（-0.007） ドイツ2.761（-0.027） 英国4.698（+0.002） カナダ3.458（+0.004） 豪州4.269（+0.041） 日本1.562（-0.004） ※米債以外は10年物