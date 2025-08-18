ドル円のピボットは１４７．５２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値147.74高値147.78安値147.05 148.73ハイブレイク 148.25抵抗2 148.00抵抗1 147.52ピボット 147.27支持1 146.79支持2 146.54ローブレイク ユーロ円 現値172.43高値172.65安値171.92 173.48ハイブレイク 173.06抵抗2 172.75抵抗1 172.33ピボット 172.02支持1