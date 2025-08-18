ものまねタレントの原口あきまさ（４９）が１８日、大阪市内で行われた「原口あきまさ芸歴３０周年記念単独ライブ〜我夢謝裸〜」（１０月１２日＝大阪・松下ＩＭＰホール）の取材会に出席した。今回の公演は、昨年芸歴３０周年を迎えた原口の１５年ぶりの単独ライブ。生バンドの演奏に乗せた歌マネや、スペシャルゲストの兼光タカシ、ロバート秋山と一緒にネタを披露する予定だという。ものまね界を盛り上げようと奮闘する中