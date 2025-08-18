山田優が、10歳の娘が『今日好き』の大ファンであることを告白、また推しメンバーについても明かした。【映像】山田優の10歳の娘の推しメンバー（写真あり）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』（通称『今日好き』）。18日は夏休み編2025第4話が放送。『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組である。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そ