【ラ・リーガ】マジョルカ 0−3 バルセロナ（日本時間8月17日／ソン・モイシュ）【映像】危険すぎる「後方タックル」→大ブーイング戦慄の瞬間だった。バルセロナのFWハフィーニャが、前半終了間際に危険すぎるタックルでイエローカード。時間帯も、局面も、まるで必要ないそのファウルに、ファンも呆れていた。2025-26シーズンのラ・リーガがついに開幕し、昨シーズン王者のバルセロナは浅野拓磨が所属するマジョルカとアウェ