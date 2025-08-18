18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円高の4万3810円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては95.69円高。出来高は3633枚となっている。 TOPIX先物期近は3124.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.54ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物