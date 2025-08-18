2025年8月12日（火）から2週間の期間限定で、北海道内の『セブン‐イレブン』にて、北海道産わかめを使用し、具材のわかめを増量した『わかめ増量 わかめ御飯おむすび』が販売中です。 画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 北海道エリアで長年にわたり愛されている『わかめ御飯おむすび』が、わかめを増量して登場！ 具材のわかめは北海道産にこだわり、わかめを増量したことで、わかめ好きの方にはたまらない一品です。