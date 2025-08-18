陸上自衛隊は１８日、大分県の陸自日出生台（ひじゅうだい）演習場で、訓練に参加していた２０歳代の３等陸曹２人が心肺停止状態で見つかり、死亡が確認されたと発表した。２人に目立った外傷はなかったといい、陸自は１９日に司法解剖を行うなどして詳しく調べる。発表によると、２人は陸自玖珠（くす）駐屯地（大分県玖珠町）の西部方面戦車隊に所属。１７〜１８日に同演習場で行っていた訓練中に連絡が取れなくなり、捜索し