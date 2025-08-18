旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「엔빵（エンパン）」の意味は？「엔빵（エンパン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、複数人で外食をしたときに使う言葉です。「엔빵（エンパン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「割り勘」で