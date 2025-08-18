全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１８日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われた。男子板飛び込みでは、ルネサンス豊田（愛知）の片岡三亮選手（３年）が優勝した。片岡選手は「結果が出てほっとしている。予選から２位との点差を確認しつつ、落ち着いて演技に臨むことができた。１本だけミスをしたのが心残りだが、練習の成果を発揮できた。最後の総体なので、高飛び込みでも優勝して２冠を達成