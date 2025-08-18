アーセナルは17日、プレミアリーグ第1節でマンチェスター・ユナイテッドを1−0で破り、白星スタートを飾った。試合後、アーセナルに所属するスペイン代表GKダビド・ラヤが、イギリスメディア『スカイスポーツ』にて、試合を振り返るとともに、前半終盤に見せた“ビッグセーブ”にも言及した。今季のプレミアリーグ開幕戦では、これまで数々の名勝負が繰り広げられてきた“伝統の一戦”が実現。過去20回のトップリーグ制覇を誇