最大9連休のお盆休みが終わり、街に日常が戻ってきました。各地でにぎわった広島のお盆を振り返ります。 ■通勤客「北海道で9日間過ごして。遊んだから頑張ろうって。」「あまりどこも行ってないんですよね。暑いのと、車で出るとやっぱりね 最近ガソリン代も高いし。」１８日朝の広島駅です。足早に職場へと向かう、通勤客の姿が戻ってきました。最大9連休となった、今年のお盆休み。ファミリープールには子どもた