県企業庁によると、１８日午前１時ごろ、藤沢市宮原で水道管が破損して漏水し、近隣の約１０戸で約７時間にわたり断水した。漏水の影響で県道４５号が宮原南−用田間（約１・６キロ）で午前８時ごろから約９時間にわたり通行止めになった。同庁によると、破損したのは１９６５年敷設の鋳鉄管（直径１００ミリ）で、老朽化が原因とみて調査する。同庁は「地域の皆さまに大変なご迷惑をかけ申し訳ない」としている。県営水道で