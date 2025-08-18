会社員として働きながらモデルや女優としても活動する太田理恵（33）が結婚したことを18日、自身のSNSで報告した。太田は自身のインスタグラムで「以前よりお付き合いしていた方と、先日結婚いたしました」と結婚したことを報告した。お相手については「お相手は聡明で誠実な、4つ下の会社員の方です」と明かした。「これからも会社員・タレントとして変わらず活動していきますので、引き続き応援していただけると嬉しいで