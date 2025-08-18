18日大阪・道頓堀のビルで火事があり、消火活動中の消防隊員2人が死亡、4人が救急搬送されました。現場は大阪市中央区宗右衛門町の飲食店が入るビルで、18日午前10時前、「火が出ています」と近くの店の人から消防に通報がありました。消防車63台などが出動して、火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、火元とみられるビルの地下1階から3階と隣接するビルの5階と6階、あわせて110平方メートルが焼けました。この火事で、浪