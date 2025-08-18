MAZZELが新曲「DANGER」を8月18日(月)よりデジタル配信することが決定した。あわせて、新ビジュアルとジャケット写真も公開されている。今作は和とストリートを掛け合わせた斬新なサウンドを軸に、予測不能な展開が連続する、グループ史上最も自由な一曲。予想外の声色と、想像を超えるダンススキルで、聴く者・観る者を常識の外側の世界へと誘う。MV撮影は1253年に創建された鎌倉の建長寺で行われ、建長寺史上初の大型撮影で、楽