バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI（通称：バンもん！）が主催するサーキットイベント＜NAKAYOSHI FES.2025＞の出演アーティスト第3弾として計24組が発表となった。＜NAKAYOSHI FES.＞はバンもん！がキュレーターとなりアイドルのほかバンドやお笑いなどジャンルレスな出演者が集うサーキットフェス。4回目の開催となる今年は、9月20日(土)に東京・渋谷エリアの複数会場で開催され、今後も出演アーティストは随時発表予定。また