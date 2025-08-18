７月下旬に青森市で開催された全国知事会議で静岡県の鈴木康友知事が取りまとめた外国人との共生に関する提言について、批判のメールや電話が県庁に相次いでいたことが１８日、わかった。県によると同日朝までに約２００件が寄せられ、多くが「外国人支援に税金を使うのはおかしい」「日本人への冷遇だ」などと否定的な内容だったという。提言は、鈴木知事がプロジェクトチームのリーダーとしてまとめた。在留外国人の日本語教