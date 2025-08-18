ドル円一時１４７．６１レベル、小幅に高値を伸ばす＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は一時147.61レベルと、小幅に本日の高値を伸ばした。ややドル買い優勢となっている。 USD/JPY147.57EUR/USD1.1674GBP/USD1.3538