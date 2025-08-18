Unihertzの5Gスマホ「Jelly Max」がAndroid 15に！Unihertzは31日（現地時間）、同社が展開している小型スマートフォン（スマホ）「Jelly」シリーズの最新モデルで世界最小5Gスマホを謳う「Jelly Max」に対してより新しいプラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が2025年7月31日（木）より順次提供開始するとお知らせしています。更新は本体のみで無線LAN（Wi-Fi）や携帯電話回線にてネットワ