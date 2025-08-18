二宮和也が、8月27日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2460号（マガジンハウス）で約2年ぶりに表紙にソロ登場。映画『８番出口』の世界観が拡張したような、無機質で不可思議な世界に迷い込む二宮。「anan」誌面からの脱出を試み、あちこちのページに…出現？【写真】二宮和也、小松菜奈からの感謝に笑顔「褒められるのは気持ちいいですね〜」同号では、この時期恒例の睡眠特集をおくる。今年は厳しい夏の気候と向き合いながら