東京消防庁管内で、18日午後9時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で14歳から94歳までの男女113人でした。このうち70代の男性と80代の女性のあわせて2人が重篤です。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。