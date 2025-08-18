元日向坂４６で女優の影山優佳が１８日に自身のＳＮＳを更新。インスタグラムでオフショットを公開した。影山は大胆に肩を出した黒のキャミソール風トップス姿で、カメラ目線のショットや頬杖をつくショットなどを披露。ジョッキを片手に笑顔を見せるモノクロ写真も添え「溶けちゃうね」とコメントした。この投稿には多数のいいねが寄せられている。