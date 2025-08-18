スポーツメーカーのMIZUNO（ミズノ）と、英国発のアパレルブランド MARGARET HOWELL（マーガレット・ハウエル）がタッグを組み、新コラボコレクション「MIZUNO FOR MARGARET HOWELL」を発表しました。ラインナップはベストやシャツ、パンツに加え、バッグやスニーカーまで幅広く展開。ミズノの革新的な技術をベースに、マーガレット・ハウエルならではのモダンで洗練された感性を融合。スポーツやアウトドアといったアクティブシー