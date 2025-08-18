■日曜劇場『19番目のカルテ』のオフショット 【写真】松本潤が両手でハートを作った不意打ちポーズなど『19番目のカルテ』オフショット TBS日曜劇場『19番目のカルテ』ドラマ公式SNSにて主演を務める松本潤の写真が公開された。 総合診療医の徳重晃を演じる松本が、両手でハートポーズを作り笑顔で手元を見つめたカットとなっており、「不意打ちのハートおちゃめな徳重先生に思わずほっこり」