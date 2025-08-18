社会学者の古市憲寿氏が18日、自身のXを更新。同日発売・配信の「女性セブン」やネットメディア「女性セブンプラス」に、福山雅治に関する記事が掲載されたことを受け、私見をつづった。【画像】福山雅治、フジテレビ問題めぐる「女性セブン」記事を報告・心境つづる古市氏は「福山雅治さんのニュース。さすがに「何かおかしい」と多くのひとが気づくきっかけになればいいと思う。法律家で構成されるはずの第三者委員会が、法