楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「最高級宿スペシャルオファー」を8月18日午前10時から26日午前9時59分まで開催する。対象施設では特別プランを設定するほか、最大30％割引クーポンを配布する。対象施設は、ザ・キャピトルホテル東急、マンダリン オリエンタル 東京、ホテル椿山荘東京、帝国ホテル東京、パレスホテル東京、セルリアンタワー東急ホテル、大阪マリオット都ホテル、帝国ホテル大阪、パティーナ大阪