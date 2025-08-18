横浜バニラは、羽田空港第1ターミナルにポップアップストアを8月19日から9月12日まで出店する。羽田空港へは初出店となる。看板商品の「塩バニラフィナンシェ」のギフトボックスを販売する。価格は3個入りが1,100円、6個入りが2,160円。いずれも税込。6個入りを2箱購入ごとに羽田空港限定の「特製バニ丸ステッカー」を1枚進呈する。なくなり次第終了。場所は第1ターミナル2階マーケットプレイス羽田セレクション内。営業時間は8月