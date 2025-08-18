歌手・森山良子さんの娘である小木奈歩さんは8月18日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明さんの誕生日を祝福しました。【写真】誕生日“ほやほや”の小木博明「おめでとうございます」奈歩さんは「こちらが54歳になりたての小木さんになります」とつづり、4枚の写真を投稿。博明さんの誕生日を祝福した時の様子を公開しました。友人たちや、かわいらしい犬たちと楽しそうに過ごす、プライベート感満