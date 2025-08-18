気象庁（資料写真）環境省と気象庁は１８日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。県内は１９日も気温が著しく高く、危険な暑さが予想されるとして、エアコンの使用や外出時間の短縮、こまめな水分・塩分補給などの予防行動を促している。県内へのアラートは３日連続。１９日に予想される暑さ指数は、横浜市中区と三浦市、海老名市、藤沢市、小田原市ともに３３。県内の全５地点でアラートの発表基準を満たした。予想最高