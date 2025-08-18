今年の箱根駅伝（１月２、３日）総合４位の早大が１８日、新潟・妙高高原での夏合宿中に取材に応じた。前回山上りの５区で区間２位と好走し“山の名探偵”として話題になった工藤慎作（３年）は次の箱根駅伝も５区希望。「区間新記録を狙っていきたい。山の神って言われるような人たちがいるということは、やっぱりまだまだタイムは出るのだと思う。あと１分近くは頑張れば伸ばせるような気がする。それを目指して頑張っていき