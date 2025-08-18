中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月18日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は18日の記者会見で、ロ米首脳会談に関し、中国は危機の平和的解決に資するあらゆる努力を支持すると表明、ロシアと米国の双方が接触を保ち、互いの関係を改善し、ウクライナ危機の政治的解決に向けたプロセスを進めることを歓迎すると述べた。