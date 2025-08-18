プロボクシングWBA世界スーパーライト級1位の平岡アンディ（29＝大橋）が18日、16戦16勝11KOのゼミラー・ダモラ（22＝米国）とのスパーリングを開始した。この日、所属ジムの大橋秀行会長（60）が「これから約3週間スパーリングです。今日が初日ですが激しいスパーリングでした」と報告した。年内にもWBA世界同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）に挑戦することが濃厚な平岡は今後約3週間、同じサウスポーの