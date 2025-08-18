今年50周年を迎える「マイメロディ」と、20周年を迎える「クロミ」。サンリオの人気キャラクター同士が、earth music&ecologyと夢のコラボレーションを実現しました。耳付きフーディーやレトロアートスウェット、ぬいぐるみのようなフェイスポーチなど、キャラクターの魅力を詰め込んだ全3型がラインナップ。8月22日（金）より全国の店舗とECサイトで発売されるこの限定コレクショ