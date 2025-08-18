卓球のノジマTリーグ女子で、九州アスティーダから今季改名した「九州カリーナ」が30、31日、大分市のクラサス武道スポーツセンターでのホーム開幕戦に臨む。地元北九州市出身の栗山優菜（19）が活躍を誓った。九州カリーナは30日に京都、31日には昨年のパリ五輪女子シングルス銅メダルの早田ひな（北九州市出身）が所属する日本生命と対戦する。チームの目標は、昨季の5位を上回る4位以上。2日の開幕戦からアウェーで2連敗し