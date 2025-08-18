VALSHEが、9月23日に迎えるデビュー15周年と自身の誕生日を記念し、過去最長となる15時間連続ライブ配信を9月15日に開催する。 （関連：ボカロP ノラによる“今夜、あの街から”、コンセプチュアルなステージで生んだ熱狂宮川愛李＆VALSHEも登場した初ワンマンレポ） 本企画は、アニバーサリーイヤーを彩る特別プログラムとして、企画コーナーやロングトーク、秘蔵映像集