前の話を読む。帰路の電車でゆりこは満席の優先席の近くに立つ。しかし誰も妊婦であるゆりこに席を譲らず…。■ここ、優先席ですけど!?■爆発寸前！■怒りをグッと飲み込み…■もういいや…優先席に座る女性は、ゆりこをひと目見ただけで、席を譲ろうとはしませんでした。その態度に、ゆりこは苛立ちを隠せません。…とはいえ、「席を譲ってください」と面と向かって言う勇気もなく。目の前の女性が、かつての自分と同じような態度