お笑いコンビ「ＴＫＯ」の木下隆行さんが、自身のインスタグラムを更新。タイへ移住することを公表しました。【写真を見る】【TKO・木下隆行】タイ移住を決断「1%でも可能性があるなら挑戦してみたいんです!!!」木下さんは、画像に文章を載せてInstagramを投稿。「僕はタイに移住します!」と書き始め、「でも50代前半でやり残した事はないのか考えた時に前からずっとあった海外移住でした」と、今回の移住に至った経緯を明かしまし