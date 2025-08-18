8月25日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は世界の境目スペシャル＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：King & Prince三四郎宮崎美子吉岡里帆（50音順敬称略）エージェント：ノポポ（ミャンマー）、マシュー・チョジック（アメリカ）★キューバ空港税関★国境を守る大人気シリーズ空港税関の中米キューバをお届けします。怪し